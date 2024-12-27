Экс-глава Aston Martin назвал причину проблем западного автопрома

Выбор в пользу выпуска гибридных автомобилей тормозит адаптацию западных компаний к новой реальности. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление экс-главы Aston Martin Энди Палмера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отсрочка перехода на электромобили в пользу продажи гибридов - "глупая затея", уверен Палмер. Тем самым западные производители еще сильнее отстанут от конкурентов из Китая, предупредил он.

Автомобильные компании из КНР сегодня предлагают оптимальное соотношение качества и цены, у них также более развиты технологии изготовления аккумуляторов, добавил Палмер. Ввозные пошлины, путем введения которых США и европейские страны пытаются снизить конкуренцию с Китаем, расслабляют производителей, а не стимулируют их, убежден он. Куда правильнее, по мнению бывшего руководителя Aston Martin, перенимать китайский подход.