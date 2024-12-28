Китайские автопроизводители столкнулись с падением прибылей

За 11 месяцев текущего года общий доход китайских производителей легковых автомобилей вырос всего на 3 процента (или до 1,3 триллиона долларов), расходы увеличились на 4 процента, а прибыль упала на 7,3 процента в годовом исчислении. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию легковых автомобилей КНР (РСА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За ноябрь прибыль и вовсе снизилась на 35 процентов, а маржа автомобильной промышленности составила всего 3,3 процента. Маржа в среднем по отрасли составила с января по ноябрь 4,4 процента, хотя в ноябре речь шла о 5 процентах.

"Это все еще низко по сравнению со средней нормой прибыли в 6,1 процента, - полагают в PCA. - Автомобильной промышленности необходимо сокращать издержки и повышать эффективность, а также совершенствовать контроль издержек".