Последнюю раллийную Lancia выставили на продажу

В Англии продают последнюю раллийную Lancia. Автомобиль выступал в Группе А, и на нём успели поездить звезды мировой величины: Юха Канккунен, Дидье Ориоль и Карлос Сайнс. После реставрации в 2019 году "Дельту" вернули к первозданному виду. Купить частичку истории мирового чемпионата по ралли можно за 425 тысяч фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Motor

Английский дилер Duncan Hamilton Rofgo, специализация которого - гоночные автомобили всех времен и эпох, выставил на продажу легендарную Deltona. Такое имя итальянские журналисты дали Lancia Delta HF Integrale, и на русский его можно перевести как "Супердельта". В нашем случае речь идет о последней машине заводской команды Lancia, победившей в мировом чемпионате по ралли. На ней ездили Юха Канккунен, Дидье Ориоль и Карлос Сайнс, и после реставрации она выглядит как новая.

Двигатель здесь стандартный - турбированная "четверка" 2.0 мощностью 365 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, сопряженная с шестиступенчатой "механикой" Lancia Abarth R90. Привод полный, с самоблоком Torsen сзади и вискомуфтой в центре. Восстанавливали автомобиль скрупулезно, с прицелом на сохранение аутентичности, с чем помог итальянский автогонщик Массимо Биазьон. Покупателю достанется и полный пакет документов: оригинальная документация, фотографии, технические паспорта, а также записи о проделанных работах в рамках реставрации.

Оценили "Супердельту" в 425 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 56,4 миллиона рублей. При этом за дорожный хот-хэтч Delta HF Integrale 16v в среднем просят 40 тысяч долларов, а за роскошный рестомод Automobili Amos Lancia Delta Futurista придется выложить около 650 тысяч евро.