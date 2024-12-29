Рассекречен интерьер нового кроссовера Changan Qiyuan C798

Компания Changan показала салон нового флагманского кроссовера. На китайский рынок он выйдет под маркой Qiyuan и пока носит обозначение С798. Это гибрид с возможностью выбора "атмосферника" либо турбомотора, оснащенный проекционным дисплеем с дополненной реальностью, 16 динамиками и огромной панорамной крышей. Заявленный расход топлива - менее 5 литров на 100 километров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Принадлежащая Changan марка Qiyuan (Циюань) рассекретила интерьер кроссовера С798. Флагман должен выйти на рынок в следующем году, причем это будет самая богато оснащенная модель "Чаньгана" да и всей линейки Qiyuan. Модификаций сертифицировано две, обе plugin-гибридные. Младшая оснащена "атмосферником" 1.5 (98 л.с.), старшая - турбомотором того же объема (150 л.с.).

На чистом электричестве кроссовер с атмосферным двигателем по паспорту проезжает 111-166 километров (зависит от емкости батареи), с турбоагрегатом - 163. По всей видимости, и там, и там километраж указан по циклу CLTC. Средний расход топлива составляет 4,95- 4,98 литра для "атмосферника" и 4,99 литра для турбомотора. При этом по размерам С798 чуть меньше актуального BMW X5.

Из оснащения заявлены проекционный дисплей с дополненной реальностью (он выполняет роль приборной панели, так как отдельного экрана здесь нет), центральный экран диагональю 12,8 дюйма, кресло zero-gravity для переднего пассажира, задний диван с подогревом и вентиляцией, панорамная крыша длиной 1,2 метра, фоновая подсветка с 256 цветами и управляемые отдельными кнопками солнцезащитные шторки.

Интерьер, как можно видеть на фотографиях, выполнен в стиле минимализма. Например, на центральной консоли нет ничего, кроме двух площадок для беспроводной зарядки, подстаканников и распашного бокса. Цветовых схем оформления две: оранжевая и белая. Трехспицевый руль оснащен подогревом, а на колонке можно увидеть рычаг переключения режимов трансмиссии.