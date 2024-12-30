Рассекречен салон обновленного Toyota Land Cruiser 300: в нем нет дисковода

Шпионы рассекретили интерьер обновленного Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник с индексом 300 дебютировал летом 2021 года и теперь готовится к первому обновлению. Внешность, по данным инсайдеров, останется практически нетронутой, но ожидается заметный апгрейд оснащения. В частности, как видно на шпионском снимке салона, Land Cruiser наконец-то осовременят салон, упразднив CD/DVD-вход, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Салон пока можно рассмотреть только на скришоте с видео, на котором засветился Land Cruiser 300 для Ближнего Востока. По центру передней панели установлен 12,3-дюймовый дисплей. Графика, как ожидают в СМИ, будет идентична используемой на Toyota Alphard и его брате-близнеце Vellfire.

Еще один узкий дисплей виден под дефлекторами воздуховодов: он отвечает за настройки климат-контроля, температуры и прочего. Положен ли он всем версиям или только топовому внедорожнику, пока неясно. У нынешнего Land Cruiser блок полуцифровой, и показатели климатической установки отображаются на главном мониторе.

В остальном в интерьере, насколько можно судить по размытым скриншотам, важных изменений не произошло.

Дебют рестайлингового внедорожника ожидают в первой половине 2025 года.