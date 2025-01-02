Новый Chevrolet Corvette ZR1 стал самым быстрым «Корветом» в истории

Раскрыты динамические характеристики нового Chevrolet Corvette ZR1. Суперкар способен разогнаться до 60 миль в час быстрее Porsche 911 Turbo, причем даже в начальном варианте, без спорт-пакета ZTK Performance. Четверть мили он пролетит за 9,6 секунды, показав на финише скорость 245 километров в час, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Среднемоторный Chevrolet Corvette ZR1, который официально стал самым скоростным автомобилем в истории General Motors, оказался ещё и очень быстрым. По паспорту разгон до 60 миль в час (97 км/ч) у двухдверки занимает 2,5 секунды - либо 2,3 с пакетом ZTK Performance. В состав последнего входят аэродинамический обвес, более жесткие пружины, перекалиброванные амортизаторы Magnetic Selective Ride Control 4.0 и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R с особыми характеристиками.

Другой немаловажный показатель - время прохождения четверть мили. Для Corvette ZR1 оно составляет 9,6 секунды, со скоростью на финише 245 километров в час. Для сравнения: без пакета ZTK Performance классическую дрэговую дистанцию суперкар проедет за 9,7 секунды, а гибрид Corvette E-Ray - за 10,5. В движение ZR1 приводит битурбомотор V8 5.5, развивающий аж 1079 лошадиных сил и 1121 Нм крутящего момента. Пару ему составляет восьмиступенчатый "робот" с упрочненными шестернями, новой главной парой и улучшенной смазкой.

Также Corvette ZR1 отличается углепластиковой крышей, впуском цвета Edge Blue и уникальными алюминиевыми колесами, которые за доплату можно заменить на один из двух вариантов композитных. Во втором случае это позволит снизить неподрессоренные массы почти на 19,5 килограмма. Производство самых безбашенных "Корветов" стартует в 2025 году. Цен пока нет, но по неофициальной информации, ориентироваться надо на 200 тысяч долларов.