В Китае выпустили версию автомобиля Tank 500 для бездорожья

В Китае начались продажи модели Tank 500 Hi4-Z, адаптированной для езды по бездорожью. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

От обычного Tank 500 версия Hi4-Z отличается увеличенными ходами подвески, а также усиленной ходовой частью, что необходимо для преодоления трудных участков местности. Минимальный дорожный просвет составляет 210 мм, а угол въезда и съезда Tank 500 Hi4-Z - 29 °.

Гибридная силовая установка Hi4-Z построена на базе двухлитрового бензинового турбодвигателя. Вместе с ним работают два электродвигателя. Это позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Заявленный расход топлива составляет 8,6 литра на 100 километров.

В Китае Tank 500 Hi4-Z стоит от 364 тысяч юаней.