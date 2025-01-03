Флагманский кроссовер Lynk & Co

Lynk & Co впервые показала новый флагманский кроссовер. Входящая в холдинг Geely марка готовится представить полноразмерный SUV с гибридной силовой установкой, пока известный под индексом L946. Перед дебютом, намеченным на следующий год, новинку показали в камуфляже в ходе зимних испытаний. Продажи должны стартовать в марте 2025-го; ожидаемая цена, по данным Car News China, - от 300 тысяч юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тестовый L946 завернут в плотный камуфляж, но некоторые особенности внешности разглядеть все же можно. Спереди у кроссовера фирменная "разветвленная" оптика и заглушка на традиционном месте решетки радиатора. Для охлаждения топливного мотора используется большой воздухозаборник, расположенный ниже.

Новинка, в профиль напоминающая Range Rover Sport, получила слегка наклоненную крышу и темные стойки крыши, скрытые дверные ручки и монофонарь, спрятанный под полосой камуфляжа. Также у L946 лидар на крыше и оранжевые тормозные суппорты.

Салон Lynk & Co пока не показала, но есть шпионский снимок, на котором видны раздельные "капитанские" кресла второго ряда. Подробностей о силовой установке тоже нет. Китайские СМИ ожидают, что флагман окажется подключаемым гибридом.