Hyundai Creta стала электрокаром

Hyundai представил электрическую Creta. Любимая россиянами Creta в своем индийском воплощении обновилась год назад. Теперь у паркетника появилась давно анонсированная электроверсия Creta Electric, которая составит конкуренцию "электричкам" от Mahindra и Suzuki. Подробностей пока мало, но известно, что у новинки только один электромотор и пара батарей на выбор, обеспечивающих до 473 километров хода без подзарядки, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрическую Hyundai Creta можно распознать по бамперу с заглушкой спереди. Здесь обошлось без "пиксельной" оптики, которой Hyundai наделяет новые электрокары: узором из крошечных квадратиков покрыли черные панели спереди и сзади. В переднем бампере разместились активные заслонки, а сзади видны другие отражатели. Колесные диски тоже особые; их размерность - 17 дюймов. Лючок зарядки CCS Type 2 расположен спереди по центру, под шильдиком Hyundai.

Салон повторяет оный у бензинового кроссовера, однако селектор коробки передач перемещен на рулевую колонку. Руль позаимствован у Hyundai Kona, а графика приборной панели, судя по всему, разработана специально под "зеленую" Крету. Комплектаций будет четыре, но подробностей пока нет.

Что касается "техники", то у новинки только один двигатель неизвестной мощности. А вот батарей две - на 42 и 51,4 киловатт-часа. Они должны обеспечить кроссоверу 390 и 473 километра хода соответственно по индийскому измерительному циклу. Минимальное время разгона с места до 100 километров в час - 7,9 секунды.