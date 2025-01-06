Bugatti создала подстаканник для Chiron по просьбе владельца

Компания Bugatti сделала подстаканник для гиперкара Chiron. На его отсутствие пожаловалась владелица из Техаса, которая пролила в машине энергетик и была этому не очень рада. В Bugatti решили, что недостающая деталь будет отличным подарком на Рождество, и за несколько дней разработали подстаканник, который можно установить в карман водительской двери, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Жительница Техаса Шеннон Ралстон стала звездой соцсетей, после того как пожаловалась на отсутствие подстаканника в её Bugatti Chiron. За помощью она обратилась к шеф-дизайнеру Bugatti Фрэнку Хейлу, Мате Римацу и даже Александру Селипанову - и ответ не заставил себя долго ждать. За несколько дней команда разработчиков придумала решение. Если Шеннон оно устроит, то подстаканник распечатают на 3D-принтере, чтобы уже в январе она могла установить его в автомобиль.

Спроектированный подстаканник вкладывается в карман водительской двери. В нём сделаны два углубления: одно для бутылки, другое - для емкостей поменьше, например банки газировки или энергетика. Именно энергетик (по всей видимости, Red Bull) стал причиной, почему Шеннон вообще подняла тему подстаканников в "Широне". Кстати, подстаканник у неё будет именной - надпись "Shannon" выполнена в цвете акцентов кузова.

Последний экземпляр Chiron был представлен весной этого года. Гиперкар получил имя L'Ultime и был окрашен в оттенки Atlantic Blue / French Racing Blue, как экземпляр, дебютировавший в 2016 году на автосалоне в Женеве. Поскольку в основу лег Chiron Super Sport, то в движение L'Ultime приводил квадротурбомотор W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента, совмещенный с семиступенчатым "роботом". На смену Chiron пришла новая модель - гибридный Tourbillon.