Названы основные минусы кроссовера Infiniti QX70

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о минусах кроссовера Infiniti QX70, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"К нам попадала и американская, и европейская версии, с заметным различием в комплектациях. С 2008 года модель выпускали под именем Infiniti FX, в 2011 провели фейслифтинг, а в 2013-м переименовали в QX70 - без каких-либо иных изменений", - сказал эксперт.

Главные минусы двигателей - высокий расход масла и некачественные прокладки масляных каналов. Масляное голодание приводит к задирам. Кроме того, у автомобиля часто промерзают дверные замки, сказал специалист.