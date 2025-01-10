https://news.day.az/autonews/1721452.html Названы основные минусы кроссовера Infiniti QX70 Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о минусах кроссовера Infiniti QX70, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "К нам попадала и американская, и европейская версии, с заметным различием в комплектациях.
Названы основные минусы кроссовера Infiniti QX70
Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о минусах кроссовера Infiniti QX70, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"К нам попадала и американская, и европейская версии, с заметным различием в комплектациях. С 2008 года модель выпускали под именем Infiniti FX, в 2011 провели фейслифтинг, а в 2013-м переименовали в QX70 - без каких-либо иных изменений", - сказал эксперт.
Главные минусы двигателей - высокий расход масла и некачественные прокладки масляных каналов. Масляное голодание приводит к задирам. Кроме того, у автомобиля часто промерзают дверные замки, сказал специалист.
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