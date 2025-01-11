Владельцы Lexus GX пожаловались на качество своих автомобилей

Владельцы новых внедорожников Lexus GX из США недовольны качеством своих машин, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, на некоторых Lexus GX корпуса зеркал под воздействием солнца деформировались. В другом случае расплавилась черная пластиковая отделка дверей. Также есть случаи деформации пластиковых частей рейлингов на крыше.

Как сообщил изданию владелец пострадавшего Lexus GX из Аризоны, его машина четыре дня стояла возле подъезда, после чего корпус бокового зеркала расплавился. Местный дилер заявил, что нагревательный элемент в зеркале не виноват и что все работает правильно.

В компании Lexus пока ситуацию с качеством автомобилей не комментируют.