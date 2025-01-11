Названы самые надежные бензиновые автомобили с пробегом

Выпускаемый с 2021 года кроссовер Toyota Aygo X получил максимальный балл надежности - 100% среди подержанных бензиновых автомобилей. Об этом сообщает издание Whatcar со ссылкой на проведенное исследование, в котором приняли участие более 30 тыс. автовладельцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ни один из владельцев Toyota Aygo X не пожаловался на неисправности и не обращался за помощью к дилерам в течение последних 24 месяцев. Автомобиль поставляется исключительно с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 71 л. с. без турбонаддува и гибридной системы.

На втором месте находится хетчбэк Kia Picanto, который выпускался в период с 2017 по 2024 год. Его рейтинг надежности составил 99,3%. Третье место занимает спорткар Porsche Boxster с рейтингом в 99,3%.

Кроме того, в топ-10 самых надежных бензиновых автомобилей с пробегом вошли Skoda Octavia, Hyundai Kona, BMW 4 Series, Volkswagen Polo, BMW 2 Series, Volkswagen T-Cross и BMW 3 Series.