Представлен обновленный Porsche 911 Carrera S

Компания Porsche обновила спорткар 911 Carrera S. Модели, ставшей переходной между обычной Carrera и драйверской Carrera GTS, модернизировали турбированный двигатель, слегка подкорректировали внешность и пересмотрели список оснащения. Помимо прочего, в него вошла недоступная базовой Carrera система управления вектором тяги PTV+, а также фары HD-Matrix LED, как у последнего Macan и Cayenne, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Обновлённый Porsche 911 Carrera S внешне напоминает предыдущий 911 Turbo, а по мощности сопоставим с 911 Carrera GTS в негибридном исполнении. Трехлитровая твин-турбо "шестерка" с новыми турбокомпрессорами и улучшенным охлаждением отныне развивает 480 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента. Разгон до ста у купе 911 Carrera S занимает те же 3,3 секунды (с пакетом Sport Chrono, без него - 3,5 с), что и у дореформенного 911 Carrera 4 GTS. Максималка - 308 километров в час.

Стандартное оснащение рестайлингового спорткара пересмотрено и, помимо прочего, включает разновеликие колеса (спереди 20 дюймов, сзади - 21), спортивный выхлоп и систему управления вектором тяги PTV+, которой нет у обычной Carrera. Тормоза проапгрейжены до уровня 911 Carrera GTS, изменена кинематика передней оси и перекалиброваны амортизаторы. В списке опций - углерод-керамика PCCB, фары HD-Matrix LED, а также подвеска PASM с занижением и поворотной задней осью.

Салон 911 Carrera S по умолчанию щедро обит натуральной кожей, а за доплату ею вдобавок обтянут крышку перчаточного ящика, боковины передней панели и основания кресел. Модель предложат в кузове купе и кабриолет. Привод исключительно задний. В Германии за двухдверку с жесткой крышей просят от 154 800 евро, за открытую версию - от 169 000 евро. При этом кабриолет будет чуть медленнее купе: 3,5 секунды до ста с пакетом Sport Chrono и 3,7 без него.