Ford Mustang получит заводскую версию от про-дрифтера

Компания Ford анонсировала новую "заряженную" версию Mustang. Она будет оснащена "турбочетвёркой" EcoBoost и получит набор улучшений от американского про-дрифтера Вона Гиттина-младшего. К примеру, Mustang RTR достанутся тормоза Brembo, электронный ручник для дрифта и компоненты от Mustang Dark Horse, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У Ford Mustang актуального седьмого поколения появится ещё одна "заряженная" версия. Причем в отличие от Mustang GT с пакетом Performance, Mustang Dark Horse и инфернального Mustang GTD под капотом у неё будет стоять "турбочетверка" 2.3 EcoBoost. Фастбек создан в партнерстве с американским про-дрифтером Воном Гиттином-младшим и по традиции имеет приставку RTR - от RTR Vehicles. Премьера пройдет в рамках Detroit Auto Show этого года, хотя предтечу в виде Mustang RTR Spec 2 Гиттин-младший представил ещё в 2023-м.

Насколько сильно заводской Mustang RTR будет отличаться от RTR Spec 2, пока неизвестно. Для фастбека заявлены тормоза Brembo, электронный дрифт-ручник, улучшенная аэродинамика и некий набор компонентов, которыми поделится Mustang Dark Horse. По словам Гиттина-младшего, спорткар ориентирован на энтузиастов. Это будет самый захватывающий турбо-Mustang в истории, пригодный для дрифта, дрэг-рейсинга, автокросса и неспешной езды по проселочным дорогам.

На Детройтском автосалоне новый Mustang RTR будет стоять рядом с Mustang GTD Spirit of America. Спецверсия компрессорного купе посвящена американскому духу изобретательности и мужества и напоминает о таких людях, как Крэйг Бридлав, первом человеке в истории, разогнавшемся до скорости 500 и 600 миль в час (805 и 966 км/ч соответственно). Рекорды Бридлав ставил на машинах Spirit of America, оснащенных турбореактивными двигателями.