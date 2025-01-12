Jetta начинает продажи в Китае национального семейного седана

В Китае 12 января 2025 года начинаются продажи новой модели автомобиля Jetta VA7. Об этом сообщает autohome.com.cn. Машина позиционируется как национальный семейный седан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль близок по конструкции Volkswagen Sagitar для китайского рынка, который является удлиненным вариантом Volkswagen Jetta для глобального рынка. По габаритам эта машина близка к Volkswagen Passat. Длина седана составляет 4700 мм при колесной базе в 2700 мм.

Под капотом - бензиновый мотор 1.4 TSI. У автомобиля также есть мультимедийная система с большим экраном, цифровая приборная панель, панорамная крыша с люком, подогревы передних кресел, электрорегулировки водительского сиденья, а также адаптивный круиз-контроль.

В Китае автомобиль будет стоить 118 тыс. юаней.