Volkswagen прекратил выпуск модели Arteon

Volkswagen отправил в отставку одну из самых стильных моделей. С конвейера завода в Оснабрюке сошёл последний Arteon Shooting Brake. Изначально Volkswagen планировал выпускать универсал до 2026 года, но планы поменялись, и производство уже прекратилось. Лифтбеки Arteon не производятся почти год, всего с 2017-го было сделано около 190 000 преемников Passat CC, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Европе прекращение производства Volkswagen Arteon логично, ведь стильный универсал мог отбирать покупателей у нового двухобъёмного Passat. Однако в Китае жива не только Arteon (универсал), но и более старый Passat CC (лифтбек)! Обе модели ещё есть у дилеров, и отставка пока не анонсирована.

Два года назад считалось, что "глобальный" Arteon будет заменен электромобилем, но семейство ID.7 похоже на бензиновых предшественников разве что по форм-фактору. Продажи на конкурентном китайском рынке оказались провальными, и в Европе пятидверка звёзд с неба не хватает.

В декабре прошлого года Volkswagen попрощался с легендарным бензиновым семейством двигателей. После 34 лет на конвейере прекратили выпускать моторы VR6. На смену смещенно-рядным двигателям пришли обычные "турбочетвёрки" объёмом 2,0 литра.