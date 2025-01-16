В Европе начались продажи нового кроссовера Dacia Bigster, сообщает пресс-служба бренда Dacia. На базе этого автомобиля несколько лет назад разрабатывалось новое поколение Lada Niva, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль построен на той же платформе CMF-B, что и Duster. Он получил гибридную силовую установку суммарной мощностью 155 л.с. Также для Bigster доступен 140-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, сопряженный с электрическим стартер-генератором. Еще одна версия - со 130-сильным турбомотором.

Новый Bigster поставляется с 17-дюймовыми или 18-дюймовыми легкосплавными дисками в стандартной комплектации, а 19-дюймовые диски с графическим дизайном доступны в качестве опции с топовой комплектацией Journey. В более высоких комплектациях клиенты могут выбрать черную крышу.

Самая доступная версия Dacia Bigster стоит в Германии €24 тыс.