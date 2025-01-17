BYD выпустит новый седан для работы в такси

Китайская компания BYD выпустит седан e7, который предназначен для использования в службах такси. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина седана составляет 4780 мм, а ширина и высота - 1900 и 1515 мм, соответственно. Колесная база равна 2820 мм. Новый автомобиль получит 136-сильный электромотор. Максимальную скорость составит 150 км/ч. О емкости аккумулятора пока ничего не известно.

Отмечается, что премьера автомобиля состоится в Китае в 2025 году.