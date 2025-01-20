Гигантский кроссовер Volkswagen Talagon раскрыли до премьеры. В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики обновлённой модели. Речь идёт о самом большом кроссовере компании Volkswagen: колёсная база такая же, как у Teramont (2980 мм), однако за счёт оригинального обвеса габаритная длина составляет 5168 мм! После апгрейда Talagon лишится 2,5-литрового двигателя VR6: вместо него ожидается "турбочетвёрка" 2.0, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Хотя продажи Volkswagen Talagon в Китае в 2024 году обвалились более чем на треть, рестайлинг не радикальный. Меняются бамперы, решётка радиатора, фары и фонари, но корпуса светотехники прежние, поэтому изменения не очевидны. "Потайная" выхлопная система стала единственно возможным вариантом, увеличилась площадь воздухозаборников переднего бампера, изменился дизайн дисков.

Обновлённый Volkswagen Talagon почти не изменился в размерах, поэтому второе поколение Teramont едва не перехватило звание самого большого кроссовера на платформе MQB! Технически эти две модели близки: у обеих вместо VR6 в топ-комплектации появился 272-сильный турбомотор 2.0, идентичны трансмиссии с полным приводом 4Matic.

Собирать Volkswagen Talagon продолжат на мощностях FAW-Volkswagen, продажи ожидаются в первом полугодии. Возможно, дебют состоится на ближайших выставках в Пекине или Гуанчжоу. Если спрос на бензиновые модели продолжит падать, немецкому концерну придётся отказаться от роскоши внутренней конкуренции между заводами FAW и SAIC.