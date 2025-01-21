Китайский преемник Mazda6 придет в Европу с другой начинкой. Если в Поднебесной пятидверка называлась EZ-6, то в Евросоюзе будет использоваться название 6e. Внешне и по салону автомобиль не изменился, однако техника скорректирована: гибридную версию на экспорт поставлять пока не планируют, а электрокары получат более ёмкие тяговые аккумуляторы и окажутся "дальнобойнее". Увы, цены Mazda 6e обнародуют ближе ко второму полугодию, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Мировая премьера Mazda EZ-6 состоялась прошлой весной, продажи начались прошлой осенью, и в Китае спрос оказался выше ожиданий. В Поднебесной "шестёрка" доступна с батареями ёмкостью 56 или 69 киловатт-часов. В Европе предложены другие варианты: "база" оснащается аккумулятором на 69 киловатт-часов, опционально доступна версия Long Range с 80-киловаттными ячейками.

Электромотор Mazda 6e расположен сзади, штатно он выдаёт 258 л.с. и 320 Нм, но на версии Long Range дефорсирован до 245 л.с. и 320 Нм. В итоге даже по европейскому циклу WLTP автономность солидная: от 479 до 552 километров. Есть нюанс: базовая батарея литий-железо-фосфатная, поддерживает 200-киловаттную зарядку, поэтому с 10% до 80% её можно зарядить за 22 минуты. Опциональный аккумулятор литий-ионный, быструю зарядку не поддерживает, поэтому с 10% до 80% придётся заряжаться 45 минут.

Успехи экспансии Changan в Европу через сотрудничество с Mazda будут зависеть от цен. В Китае топовая "шестёрка" стоит 180 тысяч юаней (24 тысячи евро), так что резервы для привлекательных цен есть. А через год Mazda 6e получит праворульную версию и доберётся до рынка Великобритании.