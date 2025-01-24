Внешность обновленной Honda Accord рассекретили до премьеры. В китайском сегменте Сети появились снимки с закрытой презентации бестселлера. Очевидцам удалось запечатлеть модель со всех ракурсов, и похоже GAC-Honda запланировала локальный рестайлинг Accord. Больше всего доработок будет спереди: поменяются решётка радиатора, бампер и светотехника. На крышке багажника добавится спойлер, также незначительно поменяется задний бампер, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новое оперение добавит "Аккорду" символический сантиметр длины, другие геометрические размеры не поменяются. Главный маркер рестайлинга - "пунктирная" решётка радиатора с хромированными горизонтальными линиями и прерывистая линия дневных ходовых огней. Также у бампера появятся "клыки" в цвет кузова, а форма оперения станет более затейливой.

Обновлённый седан показали на примере базовой версии с турбомотором 1.5 (192 лошадиные силы, 260 Нм), вариатором и передним приводом. В китайской гамме есть и заряжаемый гибрид: он не отличался внешне, так что все обновления могут быть выполнены по одной программе. В целом дизайн Honda Accord одиннадцатого поколения не меняется для разных рынков.

По мировым меркам Honda Accord ещё молода: модели исполнилось всего два с половиной года. В Китае продажам и вовсе исполнится два года только в мае. Вероятно, обновлённый седан выйдет на рынок только во втором полугодии, как вариант 2026 модельного года.