Электрокары Mercedes смогут заряжать на станциях Tesla Supercharger

Mercedes все-таки переделал зарядку электрокаров под стандарт Tesla. С февраля 2025 года у американских владельцев электромобилей появится возможность пользоваться терминалами с портами стандарта NACS. На уже купленных Mercedes-Benz линейки EQ потребуется приобрести адаптер за 185 долларов и посетить дилера для перепрошивки, а новые электромобили для рынка США сразу будут поставляться с портами, совместимыми с Tesla, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В США насчитывается около 20 тысяч зарядных станций Tesla Supercharger, поэтому апгрейд Mercedes-Benz значительно упростит жизнь нынешним и будущим владельцам электрокаров. В течение 2025 года аналогичное обновление обещано для канадских пользователей. Интересно, что за адаптер CCS-NACS клиентам Mercedes-Benz придётся платить из своего кармана, хотя Ford и Hyundai выдавали переходники бесплатно.

Ещё один подводный камень - необходимость посещения дилерских центров для установки бесплатной прошивки. По какой-то причине обновить софт "по воздуху" не удастся. После обновления программного обеспечения электромобили Mercedes-Benz начнут видеть станции Tesla Supercharger с помощью штатной навигации. В настоящий момент порты NACS используют или собираются использовать Audi, BMW, Fisker, Ford, Genesis, GM, Honda, Lucid, Mazda, Porsche, Stellantis, Volkswagen и Volvo.

Mercedes-Benz решился на изменение зарядных разъёмов для электромобилей в Северной Америке на фоне обвала продаж. В 2024 году спрос на EQB снизился на 36%, EQE потеряли 39% клиентов, а количество регистраций EQS обвалилось на 52%. В годовом выражении хуже обстоят дела только у нишевого семейства AMG SL (-56%).