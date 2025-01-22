https://news.day.az/autonews/1724738.html Huawei распространил фотографии своего большого седана Китайская компания Huawei распространила фотографии своего большого седана Maextro S800, сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что Maextro S800 самый большой электромобиль в Китае и один из самых больших серийных седанов в мире.Длина машины составляет 5480 мм.
Huawei распространил фотографии своего большого седана
Китайская компания Huawei распространила фотографии своего большого седана Maextro S800, сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Maextro S800 самый большой электромобиль в Китае и один из самых больших серийных седанов в мире.Длина машины составляет 5480 мм. Она оснащается двигателем мощностью 1006 л.с. и призвана конкурировать с такими автомобилями, как Mercedes-Benz Maybach и Nio ET9.
Maextro S800 будет доступен как в полностью электрическом исполнении, так и в гибридной версии с увеличенным запасом хода (EREV).
В Китае уже начали принимать заказы на седан. Ожидается, что цена составит от 1 до 1,5 млн юаней.
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