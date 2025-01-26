Раскрыты сроки появления электрического Land Rover Defender

Появились новые подробности об электрическом Land Rover Defender. В интервью британскому изданию Autocar коммерческий директор JLR Леннард Хорник рассказал, что полностью "зеленый" вариант появится у Defender только в следующем поколении. А это значит, что ждать электрический внедорожник в ближайшие пять лет не стоит - смена поколения Defender вряд ли произойдет раньше начала следующего десятилетия, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По словам топ-менеджера, JLR "исследовал потенциал электрификации нынешнего внедорожника и выявил трудности, которые могут оказаться непреодолимыми". Актуальное поколение Defender базируется на платформе D7x, и из-за расположения осей выделить место для установки батареи достаточной для электрокара емкости нелегко. При этом модель уже сейчас предлагается в электрифицированной версии P400e.

Однако от планов по созданию полностью электрического Defender в JLD не отказываются. А это значит, что со сменой поколения внедорожник переберется на новую архитектуру, рассчитанную в том числе и на электрокар. В перспективе британский автопроизводитель намерен создать электрические серийные модели для каждого из своих брендов - помимо Defender это Range Rover, Discovery и Jaguar.

При этом еще в 2022 году ходили слухи, что электрический Defender дебютирует в 2025-м. Однако это было до того, как в мире наметился тренд на замедление спроса на электрокары.

А вот у классического Дэфа "зеленый" вариант есть: его разработала американская компания ECD Automotive Design, специализирующаяся на доработках старых Range Rover и Land Rover. За основу дебютировавшего в 2023 году рестомода взяли пятидверный Defender 110 первого поколения, который оснастили 450-сильным электромотором и батареей емкостью 100 киловатт-часов.