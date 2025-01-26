В Европе готовят новые меры в поддержку электромобилей

Европа введет новую программу стимулирования покупки электромобилей. Она уже рассматривается Европейской комиссией и при одобрении будет распространяться на весь Евросоюз. Одновременно объявлено о запуске так называемого стратегического диалога, цель которого - помочь местным автопроизводителям преодолеть те сложности, с которыми они столкнулись на пути к великому энергопереходу, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Выступая на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что за электрической мобильностью будущее, а те, кто думает иначе, хотят навредить европейской промышленности. По всей видимости, смена технологического уклада остаётся главной целью EC, о чём говорит и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, следующие несколько лет будут иметь решающее значение, и у Европы есть всё необходимое, чтобы продолжить технологическую гонку.

Проблемы, с которыми уже столкнулся автопром на пути к великому энергопереходу, хотят решать с помощью стратегического диалога. Это будут регулярные встречи с представителями отрасли, крупными акционерами и профсоюзами, на которых выработают решения и определят дальнейшие шаги. Насколько эффективным окажется такой формат, непонятно. Но если ничего не будет сделано в ближайшее время, то скатывание отдельных компаний в кризис, например Volkswagen и Stellantis, грозит серьёзными социальными и экономическими потрясениями.

Сегодня автомобильная отрасль генерирует 7% валового внутреннего продукта Евросоюза, поэтому призыв крупнейшей и самой старой фракции Европарламента, Европейской народной партии, к пересмотру климатической стратегии EC в привязке к автопрому не вызывает удивления. Депутаты предлагают отменить нашумевший запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поскольку он лишает потребителей права выбора, и обратить внимание на альтернативные технологии, от синтетического топлива и водорода до гибридов.

В ответ на это Олаф Шольц анонсировал новую программу стимулирования покупки электромобилей, которая будет общей для всего Евросоюза. В Германии к ней добавится ещё и временный налоговый вычет. По ту сторону Атлантики новый старый президент США Дональд Трамп, наоборот, отменил все программы господдержки и вдобавок поручил смягчить требования к выбросам углекислого газа. Белый дом даже вышел из Парижского соглашения по климату со словами: "США отказываются саботировать собственную промышленность, в то время как Китай безнаказанно загрязняет окружающую среду".

Здесь Трамп действительно прав. Китай вот уже много лет остается крупнейшим эмитентом CO₂, и хотя США на втором месте, разница между ними колоссальная. Например, в 2023 году Штаты произвели 5,96 миллиарда тонн эквивалента CO₂ (это различные виды парниковых газов, приведенные к общей единице измерения), в то время как Китай - 15,94 миллиарда. Расположившаяся на третьей строчке Индия добавила к общим выбросам 4,1 миллиарда тонн, а Россия - 2,67 миллиарда.