Volkswagen грозят убытки в 1,5 млрд евро

Новые эконормы Европы обойдутся Volkswagen в 1,5 миллиарда евро. Евросоюз в этом году вводит более жесткие требования по вредным выбросам, которым Volkswagen не соответствует. Потери погрузившегося в финансовый кризис автопроизводителя составят порядка 1,5 миллиарда евро только в этом году. К такому выводу пришел руководитель отдела по связям с инвесторами Volkswagen Рольф Воллер. Он учел и крупные штрафы, и снижение дохода от необходимости продавать больше электрокаров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Согласно новым нормам Евросоюза, порядка 22 процентов продаваемых компаниями машин должны быть электрическими. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), до этого пока далеко: доля "электричек" в 2024 году составила всего 13 процентов.

Власти собираются обложить индустрию штрафами на общую сумму около 15 миллиардов евро. Больше всех пострадает Volkswagen Group: его оштрафуют на 7,7 миллиарда евро. Renault-Nissan-Mitsubishi придется выложить 1,7 миллиарда, Stellantis - 1,6 миллиарда.