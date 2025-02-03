Mercedes-Benz вывел на тесты новый электрический V-Class

Появились шпионские фотографии нового электровэна Mercedes-Benz. Новинка пойдет в серию в 2026 году, но еще раньше, весной 2025-го, Mercedes-Benz обещает представить концепт-кар и раскрыть некоторую информацию о грядущей модели. Пока же можно рассмотреть шпионские снимки закамуфлированного прототипа, которые оказались в распоряжении Carscoops. На сегодняшний день известно, что у электровэна будет 800-вольтовая архитектура, запас хода около 500 километров и в перспективе автопилот третьего, а потом и четвертого уровня, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На фотографиях запечатлена пассажирская версия электрического V-Class, хотя Mercedes-Benz работает и над грузовым Vito. У прототипа сдвижная боковая дверь, выдвижные ручки, массивный капот и выступающий передний бампер, однако журналисты предполагают, что это далеко не финальный вариант дизайна. Сзади - фонари, составленных из трех круглых элементов. Carscoops пишет, что новинка приблизится к люксовому сегменту, в котором присутствуют Zeekr 009 и Lexus LM.

В основе минивэна Mercedes-Benz лежит платформа VAN. EA (Mercedes‑Benz Van Electric Architecture) и у него 800-вольтовая архитектура. Запас хода на одном заряде батареи, емкость которой пока неизвестна, будет достигать 500 километров. На первом этапе для V-Class предложат автопилот второго уровня, к концу десятилетия будет доступен третий уровень автономности, а в перспективе и четвертый, при котором водитель вообще не принимает участие в управлении автомобилем.

Это уже не первые шпионские фотографии нового семейства немецких вэнов. Еще в октябре Mercedes-Benz поделился официальными снимками с тестов, и тогда же появилась информация, что электровэны предложат с передним либо полным приводом, то есть с одним либо двумя электромоторами.

Что касается топливных V-Class и Vito, то глобальные модели доступны с дизельными двигателями. В Китае же продается и гибридная модификация с бензиновым мотором.