Сhery Tiggo 4 испытали в экстремальном холоде

Раскрыты результаты тестов Сhery Tiggo 4 в экстремальном холоде. Компания Сhery провела испытания модели Tiggo 4 - одного из самых доступных кроссоверов в линейке марки в России, - в Мохэ, самом северном регионе Китая, где температура воздуха опускается ниже -50 градусов по Цельсию. Перед инженерами стояла задача протестировать безопасность вождения, холодный запуск и работу тормозной системы автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В зимних тестах принял участие Tiggo 4, оснащенный полуторалитровым турбомотором. При низкой температуре за бортом, которая опускалась до 37 градусов ниже нуля, двигатель запускался мгновенно. Быстрой и стабильной работе ДВС способствует технология управления ходом клапанов, которая обеспечивает оптимальное смешивание воздуха и топлива и их эффективное сгорание, превращающиеся в 108 кВт мощности и 210 Нм крутящего момента.

Система отопления прогревает салон кроссовера с -20 до +20 градусов за 20 минут. Всего у Tiggo 4 семь нагревательных модулей, включая обогрев лобового стекла и наружных зеркал заднего вида, за счет которого устраняется наледь.

Что же касается тормозной системы, то диски и колодки Tiggo 4 обеспечивают усилие, сокращая тормозной путь до 41,6 метра при скорости 100 километров в час. Время реакции системы составляет менее 0,05 секунды.

Кроссовер оснащен и вспомогательными системами, в их числе система экстренного торможения и торможения при множественных столкновениях. Например, если впереди идущий автомобиль резко тормозит или на пути появляется пешеход, датчики Tiggo 4 срабатывают за миллисекунды, предотвращая возможные столкновения. Максимальное сцепление с дорогой обеспечивают система помощи при торможении BAS и система курсовой устойчивости ESP: первая увеличивает тормозное усилие на льду, а вторая управляет торможением для восстановления сцепления с поверхностью.