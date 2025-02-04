Появились подробности об «убийце» Tesla Model Y от Xiaomi

Раскрыт запас хода кроссовера Xiaomi YU7. В декабре минувшего года китайский IT-гигант показал свою вторую модель после седана SU7 - электрический кроссовер YU7. Теперь же в базе китайского министерства промышленности появились подробности о его "начинке". Самый большой аккумулятор, будучи полностью заряженным, обеспечит автомобилю до 760 километров хода, в то время как Tesla Model Y проедет максимум 719. Оба показателя - результат измерений по китайскому циклу CLTC, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Согласно данным в базе министерства, YU7 выйдет на рынок в трех вариантах с запасом хода 670, 750 и 760 километров. Потребление электроэнергии на 100 километров пути - 16,6, 14,9 и 14,8 киловатт-часа соответственно. Снаряженная масса кроссовера во всех случаях одинаковая и составляет 2405 килограммов.

Первой в продаже должна появиться двухмоторная версия. Мощность переднего двигателя равна 299 лошадиным силам, заднего - 392. Максимальная скорость такого варианта составит 253 километра в час, в то время как седан SU7 способен разогнаться до 265.

Будет у YU7 и более доступный одномоторный вариант с 320-сильным двигателем, установленным на задней оси. Его предельная скорость будет еще ниже - 240 километров в час.

Продажи YU7 в Китае стартуют в июне либо в июле. По неофициальной иннформации, начальная цена составит 250 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей). Если прогноз оправдается, YU7 будет привлекательнее Model Y не только по характеристикам, но и цене, которая у американского электрокара стартует с 263,5 тысячи юаней.