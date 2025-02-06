Audi построила электрический вездеход с клиренсом больше 300 мм

Компания Audi рассекретила экстремальный Q6 e-tron offroad. У него двухмоторный полный привод от SQ6 Sportback e-tron, увеличенный на 160 миллиметров дорожный просвет и на 250 миллиметров - колея. Станет ли машина серийной, неизвестно. Сначала немцы хотят посмотреть на реакцию покупателей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кроссовер Audi Q6 Sportback e-tron с бортовыми редукторами представлен официально - пока в статусе концепта, чтобы оценить реакцию покупателей. Означает ли это возможность серийного производства, сказать сложно. В любом случае продукт будет нишевым и, очевидно, дорогим, так как цены на лежащий в основе SQ6 Sportback e-tron в Германии стартуют с 96 200 евро.

В самой Audi концепт считают новым прочтением quattro. Для машины были разработаны специальные редукторы, которые, во-первых, позволили на 160 миллиметров увеличить дорожный просвет (до 324 мм), во-вторых, на 50% повысить крутящий моменте на колесах (типовые редукторы дают 20-30%). Заявлено, что тяга в течение 10 секунд может достигать 13 400 ньютон-метров, на 4400 Нм больше, чем у обычного электрокара.

Колея у концепта на 250 миллиметров шире и из-за более высокого центра тяжести он может разогнаться только до 175 километров в час - а больше и не надо. Зато на нём можно штурмовать 45-градусные уклоны. Также у Q6 e-tron offroad есть впечатляющего вида буксировочные проушины, прожекторы в переднем бампере и багажник на крыше с дополнительной светотехникой.

Силовая установка включает два электромотора с комбинированной отдачей до 517 лошадиных сил. Емкость батареи - 100 киловатт-часов (доступны 94,9 кВт•ч). Обычный SQ6 Sportback e-tron с активным лонч-контролем разгоняется до "сотни" за 4,3 секунды; запас хода - 607 километров. Показатели концепта не озвучены, но 1 февраля Audi обещает показать его в действии на ледовой трассе F.A.T. Ice Race.