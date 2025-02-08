Бывший SsangYong начнет выпускать пикапы под новой маркой
Бывший SsangYong начнет выпускать пикапы под новой маркой. Компания KGM Mobility анонсировала появление бренда Musso. Под этой маркой бывший SsangYong намерен выпускать электрические пикапы с несущим кузовом. Судя по тизеру, первенцем станет серийная версия концепт-кара KGM O100 двухлетней давности. Технически к новинке будет близок кроссовер Torres. Затем в гамме Musso могут появиться рамные пикапы с акцентом на бездорожье, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Шоу-кар KGM O100 дебютировал в марте 2023 года, и тогда корейцы не скрывали, что платформа заимствована у Torres EVX. Бренд Musso взят от семейства рамных внедорожников и пикапов второй половины 1990-х, а поскольку на корейском muso означает "носорог", именно это животное используют в рекламе.
Презентация первой модели Musso состоится до конца марта, а приоритетным рынком станет Южная Корея. Вероятно, на старте продаж у пикапа будет единственный 207-сильный электродвигатель. В будущем KGM планирует вернутся в сегмент рамных грузовичков: по крайней мере на зарисовках изображали более мускулистый пикап с выхлопными трубами, лифтом подвески и автодомом в кузове.
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