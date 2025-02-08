Бывший SsangYong начнет выпускать пикапы под новой маркой. Компания KGM Mobility анонсировала появление бренда Musso. Под этой маркой бывший SsangYong намерен выпускать электрические пикапы с несущим кузовом. Судя по тизеру, первенцем станет серийная версия концепт-кара KGM O100 двухлетней давности. Технически к новинке будет близок кроссовер Torres. Затем в гамме Musso могут появиться рамные пикапы с акцентом на бездорожье, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Шоу-кар KGM O100 дебютировал в марте 2023 года, и тогда корейцы не скрывали, что платформа заимствована у Torres EVX. Бренд Musso взят от семейства рамных внедорожников и пикапов второй половины 1990-х, а поскольку на корейском muso означает "носорог", именно это животное используют в рекламе.

Презентация первой модели Musso состоится до конца марта, а приоритетным рынком станет Южная Корея. Вероятно, на старте продаж у пикапа будет единственный 207-сильный электродвигатель. В будущем KGM планирует вернутся в сегмент рамных грузовичков: по крайней мере на зарисовках изображали более мускулистый пикап с выхлопными трубами, лифтом подвески и автодомом в кузове.