Автовладельцам назвали способы борьбы с запотеванием стекол

Справиться с запотеванием стекол машины поможет обеспечение циркуляции воздуха в салоне, а также специальные спреи и жидкости, объяснил запотевания стекол машины научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков. В беседе с "Лентой.ру" эксперт рассказал автовладельцам о порядке действий в подобных случаях, передает Day.Az.

"Запотевшие стекла автомобиля - нередкая проблема, с которой встречаются водители в холодное время года. Эта ситуация возникает из-за конденсации влаги на внутренней стороне окон, что мешает обзору водителя и пассажиров. Когда температура внутри салона автомобиля выше, чем снаружи, теплый воздух содержит больше влаги. При соприкосновении с холодными окнами эта влага конденсируется, образуя капли на стеклах. Если в салоне находятся люди в мокрой одежде или обуви, процесс усиливается. Также к накоплению влаги могут приводить неисправности в системе вентиляции или кондиционирования", - объяснил специалист.

При этом он предостерег от чрезмерного использования функции рециркуляции. "Если в салоне уже высокая влажность, рециркуляция лишь удержит ее внутри. Намного эффективнее включить приток свежего воздуха снаружи вместе с кондиционером или отопителем", - пояснил Буряков.

Также можно воспользоваться специальными антизапотевателями в виде спреев или жидкости, советует специалист, подчеркивая, что такие средства создают на стекле водоотталкивающее покрытие, препятствующее образованию капель воды.

Он также порекомендовал убедиться, что в автомобиле исправно работает система вентиляции, фильтры заменены, а режимы работы настроены должным образом. Дефлекторы должны быть направлены на стекла, чтобы обеспечивать равномерное распределение теплого воздуха, уточнил Буряков.

"Можно дополнительно использовать осушающие материалы, таких как саше с силикагелем, которые размещаются в салоне для поглощения излишней влаги. Однако их эффективность ограничена, и их необходимо регулярно заменять или восстанавливать", - заключил эксперт.