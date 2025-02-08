900 тысяч новых Cadillac и Chevrolet в группе риска из-за отказа V8. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заинтересовалась жалобами на неисправность силовых агрегатов. Регулятор получил 39 свидетельств внезапного отказа двигателя: по предварительным данным всё дело в производственном дефекте подшипника. В группе риска почти 900 тысяч пикапов и внедорожников 2019-2024 годов выпуска, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дефект затронул 6,2-литровый бензиновый V8 L87: широко распространенный "атмосферник", который ставится на все полноразмерные модели General Motors. Разрушение подшипника грозит заклиниванием двигателя и разрушением блока цилиндров, причём отказ мотора происходит стремительно. Под расследованием 877 710 автомобилей.

Потенциально проблема может затронуть владельцев Chevrolet Silverado 1500, Tahoe и Suburban, Cadillac Escalade и Escalade ESV, GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL. В отчёте говорится о внедорожниках и пикапах 2019-2024 модельных годов, а точные спецификации и даты производства станут известны позднее. Управление по расследованию дефектов (ODI) оценивает масштабы и серьезность проблемы.

General Motors полностью сотрудничает с федеральными властями. Неисправность грозит автогиганту глобальной и очень дорогой отзывной кампанией: в ряде случаев мотор может потребовать замены в сборе. Однако пока NHTSA не спешит с вердиктом.