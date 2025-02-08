Infiniti избавится от самых доступных кроссоверов в конце года. Портал Automotive News выяснил, что производство QX50 и QX55 прекратится в декабре. Об этом сообщил представитель Infiniti на встрече с дилерами. Сократить и без того слабый продуктовый портфель решено из-за небольших продаж: на основном рынке США в 2024 году оба "младших" кроссовера разошлись совокупным тиражом менее 15 тысяч экземпляров, сильно уступая одноклассникам, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Infiniti QX50 и QX55 выпускают на заводе в Мексике, причём обе модели не молоды: второе поколение "пятидесятки" вышло в 2017 году, а кросс-купе с индексом "55" добавилось в 2020 году. Президент Трамп говорил о желании повысить пошлины на импорт из-за рубежа, и этот факт японцы тоже могли держать в уме, согласовывая досрочную отставку.

Хотя в американской линейке Infiniti кроссоверы QX50 и QX55 самые доступные, дешёвыми их не назвать: традиционный SUV стоит от 43 тысяч долларов, купеобразный - от 50 тысяч долларов. Выбирать начинку не приходится: только турбомотор 2.0 с переменной степенью сжатия и вариатор. В 2026 году самой простой моделью Infiniti в США станет QX60 - премиум-версия Nissan Pathfinder.

Прямого наследника у QX50 и QX55 не будет, но по неофициальным данным аналог на базе Nissan X-Trail в планах всё-таки есть. От его продаж могут зависеть перспективы марки в целом, ведь материнская фирма Nissan находится в кризисе и рискует лишиться самостоятельности в альянсе с Honda.