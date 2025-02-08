https://news.day.az/autonews/1727679.html Названы самые надежные пикапы Автомобильный портал HotCars перечислил самые надежные пикапы в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что первое место в рейтинге самых надежных пикапов занял RAM 1500 2025 модельного года. Надежность этой модели оценивается экспертами из JD Power в 89 баллов из 100 возможных.
Названы самые надежные пикапы
Автомобильный портал HotCars перечислил самые надежные пикапы в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что первое место в рейтинге самых надежных пикапов занял RAM 1500 2025 модельного года. Надежность этой модели оценивается экспертами из JD Power в 89 баллов из 100 возможных.
Вторым стал Ford Ranger 2025 года с рейтингом надежности 87 баллов из 100 возможных. В тройку лидеров попал Chevrolet Silverado 2500 HD 2025 модельного года. Рейтинг надежности автомобиля составляет 85 баллов из 100.
Также в топ-10 попали Chevrolet Silverado 1500, Nissan Frontier, GMC Sierra 1500, Nissan Titan, Toyota Tacoma, Toyota Tundra и Ford F-150.
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