Названы самые надежные пикапы

Автомобильный портал HotCars перечислил самые надежные пикапы в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что первое место в рейтинге самых надежных пикапов занял RAM 1500 2025 модельного года. Надежность этой модели оценивается экспертами из JD Power в 89 баллов из 100 возможных.

Вторым стал Ford Ranger 2025 года с рейтингом надежности 87 баллов из 100 возможных. В тройку лидеров попал Chevrolet Silverado 2500 HD 2025 модельного года. Рейтинг надежности автомобиля составляет 85 баллов из 100.

Также в топ-10 попали Chevrolet Silverado 1500, Nissan Frontier, GMC Sierra 1500, Nissan Titan, Toyota Tacoma, Toyota Tundra и Ford F-150.