Первый гибридный Bentley Continental GTC Speed от Mulliner продали за 1,7 млн долларов

Кабриолет Bentley Continental GTC Speed продали за рекордные 1,7 миллиона долларов. Торги прошли в рамках Зимнего фестиваля вина в американском Нейплсе, и все вырученные от продажи средства передадут фонду помощи детям. Вместе с уникальным автомобилем новоиспеченный владелец получит VIP-приглашение на Monterey Car Week, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

25-й Фестиваль вина в Нейплсе, штат Флорида, который традиционно включает ужины от знаменитых шеф-поваров и благотворительный аукцион, стал самым успешным по сбору средств для местного фонда Naples Children & Education Foundation. Именно здесь была продана первая bespoke-версия нового Bentley Continental GTC Speed, созданная ателье Mulliner специально для этого мероприятия. За кабриолет заплатили 1,7 миллиона долларов, а общая касса аукциона составила более 34 миллионов.

Уникальный Continental GTC Speed окрашен в колер Damson, который сочетается с крышей Dark Grey Metallic и салоном из кожи двух цветов: White и Damson. Также здесь можно найти персонализированные таблички, акцентную полосу Moonbeam, пущенную по нижнему периметру кузова, и уникальные декоративные вставки цвета белого рояльного лака и Damson. Под капотом кабриолета стоит силовая установка Ultra Performance Hybrid на базе V8. Её отдача - 782 лошадиные силы и 1000 Нм.

Помимо собственно машины победитель аукциона получит VIP-приглашение на Monterey Car Week. В него входят проживание в отеле The Inn at Spanish Bay, два билета на VIP-террасу Bentley на The Quail, A Motorsports Gathering, билеты на Pebble Beach Concours d'Elegance, а также закрытый ужин и доступ на вечеринку Signature Party, которую проводят в Beach and Tennis Club.