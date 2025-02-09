Стало известно о новом энергоносителе для BMW X5

Новый кроссовер BMW X5 получит водородный двигатель. Об этом сообщает британское издание Autocar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что первыми появятся версии с традиционными двигателями, год спустя выйдет электрический iX5, а в 2028-м к семейству присоединится серийный вариант с водородной силовой установкой. Ее BMW разрабатывает вместе с инженерами из Toyota.

Партия BMW X5 на топливных элементах была выпущена еще в феврале 2023 года, но это были экспериментальные машины и о серийном производстве не сообщалось.