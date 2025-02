Частично рассекречен новый флагман Morgan, который заменит Plus Six

Morgan анонсировала скорую премьеру нового флагмана. Британская марка опубликовала пару снимков закамуфлированного прототипа в фирменном ретростиле и объявила, что готовит замену Plus Six. Родстер дебютировал в 2019 году, но уже снят с производства из-за слабого спроса: публике интереснее Plus Four, который выглядит почти так же, но стоит дешевле. Новый флагман, который дебютирует весной, обещает быть более оригинальным, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новинка от Morgan будет построена на алюминиевой платформе нового поколения CVX. Она будет легче и жестче, чем у Plus Six и Plus Four, благодаря чему массу флагмана удастся удержать в пределах одной тонны. Часть каркаса машины, вероятно, традиционно сделают из ясеня.

Вектор дизайна консервативный Morgan тоже не меняет: новинку оформят в классическом довоенном стиле с развитыми колесными арками, круглыми фарами и большой решеткой радиатора. На месте и фирменная "фишка" - три дворника на лобовом стекле. Morgan отмечает, что работа над внешностью спорткара еще не завершена, но серьезных изменений уже не будет.

Что касается "техники", то пока безымянная новинка наверняка получит шестицилиндровый двигатель BMW B58 3.0, как у Plus Six, но в модернизированном варианте. На уходящем флагмане "турбошестерка" выдавала 340 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, работая в паре с восьмидиапазонным автоматом ZF.

Можно ожидать более интересных ездовых свойств и, как следствие, более высокой стоимости. Plus Six в "прощальной" версии Pinnacle, представленной в октябре прошлого года, оценивался в 96 995 фунтов стерлингов.