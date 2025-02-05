Немецкая компания Mercedes-Benz снимет с производства модель A-Class Sedan, сообщает mbpassion.de, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за годы выпуска модель так и не смогла найти своего покупателя, поэтому последнее время продажи только снижались. В конце января 2025 года Mercedes-Benz начала распродавать автомобили со скидкой 18%. В настоящее время на официальном сайте бренда доступны 280 машин.

Ожидается, что последние экземпляры A-Class Sedan, включая гибридную версию PHEV, будут распроданы ко второму кварталу 2025 года.