https://news.day.az/autonews/1728022.html Mercedes-Benz снимет с производства модель A-Class Немецкая компания Mercedes-Benz снимет с производства модель A-Class Sedan, сообщает mbpassion.de, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что за годы выпуска модель так и не смогла найти своего покупателя, поэтому последнее время продажи только снижались.
Mercedes-Benz снимет с производства модель A-Class
Немецкая компания Mercedes-Benz снимет с производства модель A-Class Sedan, сообщает mbpassion.de, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что за годы выпуска модель так и не смогла найти своего покупателя, поэтому последнее время продажи только снижались. В конце января 2025 года Mercedes-Benz начала распродавать автомобили со скидкой 18%. В настоящее время на официальном сайте бренда доступны 280 машин.
Ожидается, что последние экземпляры A-Class Sedan, включая гибридную версию PHEV, будут распроданы ко второму кварталу 2025 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре