Volkswagen анонсировал новый «народный» автомобиль

Компания Volkswagen планирует в 2027 году начать выпуск нового бюджетного автомобиля, сообщает Autocar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новый "народный" автомобиль получит электрическую силовую установку. В серию модель пойдет под названием Id.One или Id.1. Ожидается, что это будет небольшой пятидверный хетчбэк.

Автомобиль получит светодиодные фары прямоугольной формы с 3D-графикой, которые вместе со светящимся логотипом Volkswagen будут интегрированы в черную решетку радиатора, а также вертикально расположенные тонкие дневные ходовые огни.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер заявил, что это будет доступный электромобиль "из Европы и для Европы".