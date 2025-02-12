Новому Mercedes-AMG C 63 пересадили двигатель V8

Австрийский тюнер оснастил новый Mercedes-AMG C 63 S двигателем V8. Модернизированная "восьмерка" M 177 развивает около 700 лошадиных сил и дает такой шикарный звук, какого никогда не будет у гибридного седана с четырехцилиндровым двигателем, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Австрийская фирма VUK сделала за Mercedes-AMG её работу и всё-таки впихнула под капот нового C-Class (W206) двигатель V8. Сделано это было не только ради шикарного звука, но и восстановления исторической справедливости. Как мы помним, в прошлом поколении C 63 S располагал "битурбовосьмёркой" 4.0 мощностью 510 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Нынешний суперседан имеет тот же индекс, однако V8 нет и в помине, а лишь гибридная система на базе "турбочетверки" М 139 объемом два литра.

С такой начинкой C 63 S 4Matic+ E Performance оказался не очень интересен покупателям, и "Мерседесу" пришлось продавать машины с большими скидками. Решит ли "свап" проблему, пока неясно. Компания VUK не дает никаких комментариев по поводу будущего проекта. И хотя в него было вложено много времени и сил, насколько затея коммерчески жизнеспособна, сейчас сказать никто не может.

Автомобиль строили два года, и это не просто замена одного двигателя на другой, а довольно глубокая модернизация. К сожалению, информации маловато, однако известно, что "цэшка" сохранила полный привод, а отдача "восьмерки" M 177 составляет 612 лошадиных сил с возможностью повышения до 700. Агрегату заменили картер, внутренности турбокомпрессоров, установили увеличенный интеркулер и вырезали фильтр твердых частиц. Под заказ VUK готова сделать то же самое с GLC 63.