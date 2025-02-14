Что готовит Volvo на 2025 год

Volvo готовит три новинки на 2025 год: что это за модели. Шведский автопроизводитель поделился результатами работы за 2024 год и анонсировал планы на 2025-й. Прошлый год был для компании успешным, продажи выросли на восемь процентов, до 175 тысяч машин; спрос на электромобили увеличился на 54 процента, а чистая прибыль составила 1,37 миллиарда евро, что на 13 процентов больше, чем в 2023-м. В 2025-м у Volvo есть все шансы улучшить эти показатели с запуском трех новинок, седана ES90, кроссовера EX60 и гибрида для китайского рынка, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Теперь о каждой новинке подробнее. ES90 уже показали на тизерах: это будет флагман "батарейной" линейки и преемник модели S90, который бросит вызов BMW i5, Mercedes-Benz EQE и Audi A6 e-tron. Ожидается, что по технике седан унифицируют с EX90, а вот дизайн будет выполнен в стилистике EX30. В основу модели ляжет платформа SPA2 (Scalable Product Architecture), которую Volvo разрабатывал в сотрудничестве с китайским Geely.

Уже есть подробности о габаритах ES90: длина автомобиля составит 4,99 метра, ширина - 1,94 метра, а высота - 1,54 метра при внушительной колесной базе более 3,1 метра. Новинке достанется батарея емкостью 111 киловатт-часов и силовые установки мощностью от 279 до 517 лошадиных сил. Привод будет задним либо полным.

Ждать Volvo ES90 осталось недолго - премьера намечена на март.

А вот для электрокроссовера EX60 шведы разработали архитектуру SPA3. Она использует компоновочные блоки упомянутой SPA2, но с улучшением - у нее более мощная вычислительная часть, основанная на технологическом стеке Volvo Cars Superset, и она более гибкая, то есть подходит для моделей разных классов. В линейке Volvo новый EX60 заменит XC60 и будет конкурировать с Tesla Model Y.

Гибрид для китайского рынка пока фигурирует в планах компании под внутренним индексом V446. По неофициальным данным, техникой с ним поделится Lynk & Co 08, базирующийся на платформе СМА. Последний оснащается 593-сильной установкой и тяговой батарей CATL емкостью 40 киловатт-часов, а его запас хода достигает 1,2 тысячи километров. Над программным обеспечением для гибрида V446 работает Meizu - китайский производитель смартфонов, перешедший под крыло Geely летом 2022 года. Гибридную модель будут выпускать на заводе в китайском Тайчжоу.