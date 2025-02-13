Hyundai и Kia ввели запрет на использование чатбота DeepSeek

Hyundai и Kia боятся, что китайский DeepSeek украдет их данные. Сотрудникам этих двух компаний, а также других подразделений, входящих в группу Hyundai Motor, запретили пользоваться набирающей популярность языковой моделью из Китая. Причем ограничение распространяется не только на штаб-квартиры марок в Южной Корее, но и на зарубежные офисы Hyundai, Kia и их дочерних структур и филиалов, уточняет корейский Etnews.com, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

DeepSeek - это китайская нейросеть, конкурирующая с ChatGPT. В отличие от других языковых моделей, представленных на рынке, DeepSeek предоставляет пользователем бесплатный доступ практически без ограничений по количеству и тематике запросов. Нейросеть пишет тексты, анализирует документы, программирует и делает многое другое без необходимости оформлять платную подписку.

Hyundai Motor Group считает, что DeepSeek может стать причиной утечки конфиденциальной корпоративной информации, а потому вводит единый подход к защите данных. Это произошло на фоне резкого роста популярности DeepSeek и последующих новостей о том, что китайский разработчик публикует данные в незашифрованном виде. Исследователи из Wiz Research обнаружили открытую базу данных с более чем миллионом записей, содержащих конфиденциальную информацию пользователей DeepSeek.

А вот китайские автопроизводители, напротив, не боятся DeepSeek и даже планируют внедрить его в свои автомобили. С таким заявлением ранее выступил Dongfeng Motor. Мобильное приложение появится в моделях Mengshi (M-Hero, который продается в России), Yipai (eπ), Fengshen (Aeolus) и Nano (Nammi).

В январе DeepSeek в новой версии R занял первое место по скачиваниям в ряде стран, чем спровоцировал снижение индексов американских IT-компаний. Например, акции Nvidia за день рухнули на 17 процентов.