Названы пять самых ненадежных электромобилей

Автомобильный портал What Car перечислил самые ненадежные подержанные электромобили. Для этого издание провело опрос среди автовладельцев. Машины оценивались по 100-балльной системе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, самым ненадежным электрокаром на вторичном рынке является выпускаемый с 2022 года MG4 EV. Респонденты оценили его в 63,8%, что неудивительно, учитывая, что с поломками столкнулись 30% опрошенных владельцев.

Второе место у Vauxhall Corsa Electric. Его рейтинг надежности составляет 72,2%, а на поломки пожаловались 25% опрошенных владельцев.

На третьем месте Porsche Taycan с рейтингом надежности 76,2%. С проблемами за время эксплуатации сталкивались 58% владельцев.

Кроме того, в список ненадежных вошли модели Hyundai Ioniq 5 2021 года и Hyundai Ioniq 2016 года. Надежность этих моделей оценена в 83,9% и 84,5% соответственно.