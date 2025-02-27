Xiaomi представила спорткар

Китайская технологическая компания Xiaomi представила спортивный электрокар SU7 Ultra, который может разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция презентации велась на сайте Xiaomi.

Автомобиль мощностью 1 548 л. с. оснащен системой из трех двигателей. Он способен разгоняться до 350 км/ч. Xiaomi утверждает, что разработала самый быстрый на планете четырехдверный автомобиль массового производства.

Зарядка электрокара от 10% до 80% занимает всего 11 минут. Цена Xiaomi SU7 Ultra составляет 529 900 юаней (порядка $73 тыс.).

В конце марта 2024 года Xiaomi, изначально производившая смартфоны и различную бытовую электронику, представила свой первый электромобиль SU7. Модель SU7 Max - предыдущий топовый вариант - разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунд. Максимальная скорость электрокара - 265 км/ч.