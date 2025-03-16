Volkswagen начал выпускать дешевый кроссовер на базе Polo. В Бразилии на конвейер встал "бюджетник" VW Tera.

Как передает Day.Az, речь идёт о паркетнике формата Renault Sandero Stepway: четырёхметровом автомобиле с полузависимой задней подвеской, передним приводом и небольшой стартовой ценой. Ожидается, что базовый Volkswagen Tera будет стоить 100 тысяч реалов (эквивалент 17,2 тысячи долларов); топ-версия потянет на 140 тысяч реалов (24 тысячи долларов).

Премьера Volkswagen Tera состоялась в начале месяца, а теперь стартовало производство на заводе в Таубате (Бразилия). На той же площадке собирают соплатформенный Polo на архитектуре MQB A0. Хотя техника не подтверждена, считается, что кроссовер получит 1,0-литровый (116 л.с.) трёхцилиндровый турбомотор и 6-ступенчатый автомат от исходного хэтчбека.

О недорогих комплектациях пока умолчали, на официальных снимках тоже только топ-версия со светодиодной оптикой, модными легкосплавными дисками, планшетом медиасистемы и сенсорным блоком климат-контроля. Однако базовый Volkswagen Tera окажется утилитарным, ведь в противном случае привлекательную цену предложить не удастся. По неофициальным данным, будет вариант с "атмосферником" и "механикой".

В Бразилии продажи Volkswagen Tera стартуют в конце весны, а к концу года модель предложат на других южноамериканских рынках, в Аргентине, Чили, Колумбии и Уругвае. Затем кроссовер может появиться в Мексике и Африке. В России по аналогичному рецепту собирали Volkswagen Taos, но у нас использовалась более крупная, современная и технологичная платформа.