Как правильно парковать машину?

Большинство водителей не используют ручной тормоз при парковке из-за особенностей его работы или из-за неисправности, предпочитая оставлять машину на передаче.

Как передает Day.Az, об этом рассказал автоэксперт Игорь Савутин в интервью порталу "Автовзгляд".

Автомобили с автоматической коробкой передач легко зафиксировать, достаточно просто поставить трансмиссию в режим P (паркинг). Однако с механической коробкой передач ситуация иная.

По мнению Савутина, при остановке на крутом подъеме лучше всего оставлять рычаг МКПП на первой передаче, так как другие передачи не смогут удержать автомобиль. Если же машина припаркована "под горку", следует включать заднюю передачу.

При парковке на ровной поверхности эксперт советует включать любую передачу и напоминает, что перед запуском двигателя важно вернуть селектор КПП в нейтральное положение, чтобы избежать аварийной ситуации. В противном случае автомобиль может резко дернуться и заглохнуть.

Специалист отметил, что со временем у многих автомобилей передачи включаются не так легко, как раньше, и для поддержания исправности трансмиссии он порекомендовал регулярно менять масло и проводить обслуживание согласно регламенту производителя. В случае поломки трансмиссии не стоит полагаться только на коробку передач при парковке, в таких ситуациях важно использовать ручной тормоз, подытожил он.