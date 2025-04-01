Раскрыта стоимость опций Bugatti Tourbillon

Раскрыта стоимость опций для Bugatti Tourbillon. Поставки 16-цилиндрового гиперкара стартуют только в следующем году, но уже сейчас состоятельные клиенты начинают персонализировать свой Tourbillon.

Как передает Day.Az, перечень опций, заказанный одним из них, просочился в интернет: судя по нему, добавить миллион долларов сверх цены базового Tourbillon совсем не сложно. Причем самой дорогой опцией оказалась краска Matt Vermillion Carbon, которая добавляет к стоимости 360 тысяч долларов - это больше стоимости нового Ferrari 296 GTB.

Заказанный клиентом Bugatti Tourbillon оснащен новым пакетом Équipe Pur Sang, который стоит 240 тысяч долларов и включает в себя выхлопную систему с восемью патрубками.

Однако он намного дешевле отделки кузова под названием Matt Vermillion Carbon, увеличивающей общую стоимость сразу на 360 тысяч долларов. Интересно, что в такую сумму оценили только окраску экстерьера - без каких-либо дополнительных элементов.

Также клиент заказал стеклянную крышу Sky View за 75 тысяч долларов, которая есть в "меню" Сhiron. Еще 20 тысяч добавляет решетка Performance Noir, 20 тысяч - двухцветные колесные диски, 15 тысяч - особое покрытие выхлопных труб.

Также были заказаны декор приборной панели розовым золотом за 65 тысяч долларов, вышитый логотип на подголовниках за 10 тысяч и набор сумок за 36 тысяч.

Tourbillon выпустят тиражом всего в 250 экземпляров. Каждый оснастят 8,3-литровым мотором V16 от Cosworth, развивающим 1000 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, и тремя электродвигателями. Пиковая отдача гиперкара - 1800 сил, что позволит разогнаться с места до 100 километров в час за две секунды. Стоимость "базового" Tourbillon - 3,8 миллиона евро.