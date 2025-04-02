Выяснилось, какой бренд Volkswagen полностью отказался от электрокаров. Генеральный директор Seat Уэйн Гриффитс заявил Automotive News Europe, что испанская марка сфокусируется на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания из-за слабого спроса на "батарейные" модели. За электрическую повестку будет отвечать дочерний молодёжный бренд Cupra. Как минимум до 2030 года Seat полностью откажется от электрокаров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Причина консервативной стратегии без электромобилей проста: рыночные успехи Seat держатся на моделях с двигателями внутреннего сгорания, а "делают кассу" относительно недорогие автомобили. Максимальные инвестиции в "батарейный" транспорт выглядят сомнительно даже на уровне концерна Volkswagen: треть бюджета на электрокары уже решено потратить на продукцию с ДВС.

Уэйн Гриффитс считает, что электромобили Seat должны приносить прибыль, поэтому компания ждёт снижения себестоимости этого вида машин. Топ-менеджер подчеркнул, что Seat "стремится зарабатывать деньги сейчас", но признал: будущее все равно за электричеством. Гриффитс намекнул, что на рассмотрении находится аналог Volkswagen ID.1 под брендом Seat, но окончательное решение ещё не принято.

Продажи в 2024 году подтверждают правильность политики Seat: продажи выросли на 7,5% до 310 тысяч единиц. Однако в Европе ставка на "чистые" двигатели внутреннего сгорания невозможна из-за штрафов за превышения уровня выбросов диоксида углерода, поэтому испанская марка продолжит расширять линейку умеренных и заряжаемых гибридов.